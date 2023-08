Novo Nordisk s'attend désormais à une croissance de son bénéfice d'exploitation en devises locales pour 2023 entre 31 et 37%, contre 28-34% auparavant, et à une croissance des ventes comprise entre 27 et 33%, contre 24-30% précédemment.

