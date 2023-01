Novo Nordisk injecte 130 millions d'euros à Chartres, LME décarbone son acier... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Novo Nordisk dope sa production à Chartres

Le laboratoire danois Novo Nordisk va investir 130 millions d'euros afin de tripler ses capacités d’assemblage de stylos injecteurs d’insuline pour le traitement du diabète dans son usine de Chartres (Eure-et-Loir). Les quatre nouvelles lignes de production prévues devraient être opérationnelles d'ici à mi-2025. En service depuis 60 ans, l'usine française, qui fournit plus de 8 millions de patients dans le monde, va en parallèle augmenter de 100 postes ses effectifs actuels, qui atteignent déjà 1 450 salariés.

LME décarbone son usine de Trith-Saint-Léger

Installé à Trith-Saint-Léger (Nord), l'aciériste LME vient de remplacer un de ses fours à gaz par un four à hydrogène. Un investissement qui s'inscrit dans un budget total de 125 millions sur cinq ans, consacré à la décarbonation du site. L'entreprise vient également de mettre sur le marché son premier acier compensé en carbone, prévoit de récupérer une partie de la chaleur nécessaire à sa production pour alimenter une ville voisine et réfléchit en parallèle aux moyens de développer le transport fluvial de ses produits.

50 millions d'euros pour l'agriculture régénérative dans le Loiret

La société Intact a confirmé l’implantation, en 2024, de son siège et de son site de production à Baule (Loiret). L’investissement de 50 millions d’euros permettra la création d’une filière dédiée à l’agriculture régénérative, qui fournira notamment des groupes spécialisés dans l'agroalimentaire, les cosmétiques et l'industrie pharmaceutique. En phase de démarrage, l'usine produira des protéines végétales et des composés dérivés de l’amidon.

Un nouvel entrepôt frigorifique pour Seafrigo au Havre

Expert de la logistique alimentaire, Seafrigo investit 30 millions d’euros dans un nouvel entrepôt frigorifique au Havre (Seine-Maritime), où est basé son siège social, et envisage une centaine de recrutements en 2023 en France. Le futur entrepôt pourra recevoir 35 000 palettes de viennoiseries, viandes et produits de la mer, qui seront conservés à une température de -25°C.

Cristal Laser investit 10 millions d'euros en Meurthe-et-Moselle

Cristal Laser, l'un des leaders mondiaux de la conception de cristaux pour l’industrie du laser, se prépare à investir 10 millions d’euros dans son usine de Messein (Meurthe-et-Moselle). De quoi augmenter ses capacités de production, financer sa R&D afin de réussir à générer des faisceaux de 200 millimètres de diamètre, et relocaliser une ultime étape de fabrication, jusqu'alors sous-traitée aux Etats-Unis.

Le décolleteur Ardec Industries se diversifie pour affronter la fin des véhicules thermiques

Spécialiste du décolletage et de la frappe à froid, Ardec Industries engage 10 millions d’euros dans trois de ses entreprises sur la période 2023-2025. Meca Forging à Rioz (Haute-Saône), Décolletage Jurassien et APM à Champagnole (Jura) vont diversifier leurs activités pour affronter la fin annoncée des véhicules thermiques. Les trois sociétés cherchent notamment à séduire des acteurs de la défense, de la pharmacie, du luxe, ou encore du bâtiment.

La biscuiterie bretonne du Filet Bleu séduit Air France

La PME Filet Bleu, propriété du groupe Agromousquetaires depuis 1996, a signé un nouveau partenariat avec Air France fin 2022. Au total, elle lui fournira 5 millions de gâteaux sucrés et 750 000 biscuits salés chaque année pendant trois ans. Basée à quelques encablures de Quimper (Finistère), l'entreprise s’est par ailleurs muée en gros producteur de marques distributeurs, profitant de l'essor de ce segment.