Novembre démarre bien pour les actions, record pour le Stoxx 600

© PETER NICHOLLS Les principales Bourses européennes sont en hausse lundi en début de séance. À Paris, le CAC 40 gagne 1% à 09h10 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,42% et à Francfort, le Dax avance de 0,9%. /Photo d'archives/REUTERS/Peter Nicholls

À Paris, le CAC 40 gagne 1% à 6898,53 points à 09h10 GMT, évoluant ainsi au plus haut depuis le 13 août. A Londres, le FTSE 100 prend 0,42% et à Francfort, le Dax avance de 0,9%, au plus haut depuis début septembre.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,9%, le FTSEurofirst 300 de 0,62% et le Stoxx 600 de 0,59%.

Ce dernier, qui a affiché le mois dernier sa meilleure performance mensuelle depuis mars, inscrit un pic historique à 479,62 points.

Malgré les incertitudes sur la flambée de l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les investisseurs restent encouragés par la vigueur des résultats d'entreprises dans l'ensemble.

Ils suivront avec une grande attention les conclusions de la réunion de la Réserve fédérale mercredi, dont ils anticipent une annonce sur la réduction des achats de titres.

En Bourse, le titre Sanofi, soutenu par une recommandation de HSBC à l'achat, gagne 2,12%.

Les groupes de sidérurgie ArcelorMittal, Thyssenkrupp et Salzgitter prennent de 1,91% à 3,85% après que les Etats-Unis et l'Union européenne ont confirmé dimanche avoir mis fin à leur guerre commerciale sur l'acier et l'aluminium.

Barclays cède 1,18% et pèse sur la progression du Footsie après l'annonce de la démission de son patron Jes Staley à la suite des conclusions préliminaires de l'enquête menée par les autorités britanniques sur ses liens avec Jeffrey Epstein.

La compagnie aérienne Ryanair est stable après avoir cédé jusqu'à 4,45% à la Bourse de Dublin après avoir dit s'attendre à une perte annuelle pouvant atteindre 200 millions d'euros et envisager un retrait de la Bourse de Londres où elle est également cotée.

(Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)