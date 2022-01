Novavax, Valneva, Sanofi… Quand arrivent les vaccins anti-Covid sans ARNm ?

© Novavax Le vaccin anti-Covid de Novavax est attendu à partir du 21 février. Celui de Valneva devrait suivre à partir d'avril, tandis que celui de Sanofi/GSK pourrait arriver dès le premier trimestre s'il est autorisé rapidement.

Au 23 janvier, en France, 4,4 millions de personnes n’avaient pas encore été vaccinées contre le Covid-19. Dans un contexte de niveau épidémique très soutenu, tandis qu'entre en vigueur le pass vaccinal, le nombre de primo-injections a augmenté ces dernières semaines. Selon la Direction générale de la Santé (DGS), 136 000 personnes de plus de 12 ans, donc hors vaccination des enfants, ont reçu une première dose la semaine du 23 janvier, un niveau considéré comme stable mais soutenu. Les plus réticents à la vaccination ne cessent de plaider le manque de recul sur les vaccins actuellement disponibles et leurs nouvelles technologies recourant à l’ARNm (Moderna et Pfizer/BioNTech) ou l’ADN (Janssen et AstraZeneca). Trois vaccins plus classiques, développés par Novavax, Valneva et Sanofi/GSK, voire quatre avec celui de Sinovac, sont en passe d’être disponibles. Grâce à des modes traditionnels de conservation, entre 2 et 8 degrés, ces vaccins ont tous le profil d’être déployés en ville, notamment en pharmacie.

Novavax en pole position

Nom : Nuvaxovid

Statut : autorisé

Technologie : vaccin à protéine recombinante associé à un adjuvant

Date de disponibilité en France : semaine du 21 février

Autorisé depuis le 14 janvier en France, le vaccin anti-Covid de l’américain Novavax devrait être disponible en France à partir de la semaine du 21 février. Le 25 janvier, un porte-parole du ministère des Solidarités et de la Santé indiquait que, selon le laboratoire, les « nombreux contrôles qualité ont retardé les premières livraisons » mais que « plusieurs milliers de doses » arriveront à partir du 21 février. Le calendrier de la Direction générale de la Santé (DGS) table sur la livraison de 3,2 millions de doses en France au premier trimestre, et une option pour 3,2 millions de doses supplémentaires a été enclenchée pour le deuxième trimestre. Le 27 janvier, le gouvernement a décidé de prioriser les départements et collectivités d’outre-mer pour le Nuvaxovid, mais sans en préciser encore les modalités. Les premières doses réceptionnées seront-elles toutes expédiées outre-mer ou y aura-t-il une répartition avec la métropole? Et dans ce cas, dans quelle proportion ? A LIRE AUSSI Feu vert pour le vaccin Novavax en primo-vaccination, celui de Janssen désormais autorisé en rappel

Valneva à partir d’avril

Nom : VLA2001

Statut : en examen continu à l’Agence européenne des médicaments (EMA) depuis le 2 décembre 2021

Technologie : vaccin utilisant le virus entier mais inactivé, associé à un adjuvant

Date de disponibilité en France : à partir d’avril 2022, sous réserve d’autorisation

Le candidat-vaccin du laboratoire franco-autrichien Valneva utilise l’une des plus classiques technologies vaccinales. En fin de développement dans les essais cliniques, le VLA2001 pourrait obtenir une autorisation dans les prochaines semaines ou les prochains mois. En novembre 2021, Valneva a conclu un accord avec la Commission européenne pour lui fournir 60 millions de doses. Le contrat prévoit la livraison de 27 millions de doses en 2022 et de 33 millions supplémentaires en 2023. Les premières livraisons pourraient intervenir à partir d’avril. Les volumes attendus en France ne sont pas encore publiquement annoncés. A LIRE AUSSI Un premier succès pour le vaccin anti-Covid de Valneva comme dose de rappel

Le vaccin de Sanofi Pasteur et de GSK toujours en attente

Nom : Vidprevtyn

Statut : en examen continu à l’EMA depuis juillet 2021, en finalisation de phase III d’essais cliniques

Technologie : vaccin à protéine recombinante, associé à un adjuvant

Date de disponibilité en France : potentiellement premier trimestre 2022, sous réserve d’autorisation

Issu d’un des géants mondiaux des vaccins, repoussé déjà deux fois, le vaccin de Sanofi Pasteur associé à l’adjuvant pandémique de GSK est particulièrement attendu en France. Le 15 décembre, le laboratoire français a indiqué reporter la publication des résultats définitifs de la dernière phase d’essais cliniques au premier trimestre 2022, sans plus de précision. Une partie des doses étant déjà produites, il pourrait être déployé très rapidement dans le cas de l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché en Europe. En termes de volumes, Sanofi disposait initialement d’un pré-contrat européen de 300 millions de doses. Mais, en raison des retards, l’accord se limite désormais à 75 millions de doses pour l’UE et le Royaume-Uni. A LIRE AUSSI Données, production… Après un nouveau retard, où en est Sanofi avec son vaccin anti-Covid ?

Sinovac dans l’inconnu

Nom : CoronaVac

Statut : en examen continu à l’EMA depuis mai 2021

Technologie : vaccin à virus inactivé, associé à un adjuvant

Date de disponibilité en France : inconnue