L'histoire de Novasep vue par son fondateur Roger-Marc Nicoud

En avril dernier, le groupe français Novasep a officiellement fusionné avec l’allemand PharmaZell, après avoir été racheté par la société d’investissement Bridgepoint (actionnaire financier de PharmaZell). Ce rapprochement de deux sociétés, annoncées comme très complémentaires dans le domaine de la synthèse de matières actives pharmaceutiques, donne naissance à un groupe européen de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, employant plus de 2 000 salariés sur dix sites de production et de R&D, dont sept en Europe, deux en Inde et un aux États-Unis.

Mais alors que Novasep abandonne son chemin en solo, son fondateur Roger-Marc Nicoud a choisi de prendre la plume pour nous raconter le parcours de cette entreprise dont il n’est plus actionnaire depuis cette cession. D’une petite entreprise de chromatographie préparative à ses débuts en 1996, Novasep s’est métamorphosée en deux décennies en une CDMO au service de la pharmacie mondiale. Au delà de l’évocation du parcours de Novasep et de celle des hommes et femmes qui ont pu y contribuer, il faut aussi voir dans ce récit le partage d’expérience d’un entrepreneur. Entre les lignes, Roger-Marc Nicoud nous dévoile l’intensité d’un métier où le besoin de vision et la prise de risques sont des moteurs du quotidien. Conditions sine qua none pour permettre à un entrepreneur de passer d’une position de simple manager à celle de bâtisseur d’une entreprise au retentissement international. « Immédiatement après avoir quitté Novasep, j’ai passé deux années intenses à écrire un livre sur la simulation de procédés chromatographiques, puis j’ai créé Ypso-Facto en 2014. La passion d’entreprendre traverse les années … », conclut Roger-Marc Nicoud dont le témoignage pourrait être une source d'inspiration pour les jeunes et moins jeunes qui souhaitent s’engager dans l’entreprenariat.