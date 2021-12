Novasep va investir 6 millions d’euros sur son site de Chasse-sur-Rhône

Fournisseur de services et de technologies pour l’industrie chimique et les sciences de la vie, Novasep (ex-Finorga) va investir 6 millions d’euros sur son site de Chasse-sur-Rhône (Isère), dirigé par Catherine Vindevoghel. Ce spécialiste lyonnais de la sous-traitance pharmaceutique (aussi appelée CDMO pour Contract development manufacturing organisations) va «augmenter et moderniser ses capacités de fabrication pour soutenir la production de principes actifs pharmaceutiques (API) de nouvelle génération pour des domaines tels que l’oncologie, le système nerveux central et les maladies infectieuses.»