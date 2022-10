[Édito Chimie fine] Novasep s’éclipse pour Axplora

Cela fait plusieurs mois que la chimie fine européenne se remodèle. Elle est portée par un mouvement de relocalisation de la production de certains actifs pharmaceutiques (API) que l’on ne trouvait quasiment plus qu’en Asie, synonyme au passage d’une bonne santé du secteur. On a récemment assisté à la création du français EuroAPI sur la base d’actifs de Sanofi. Seqens s’est un peu plus recentré sur la pharmacie, fusionnant avec Wavelength. Ce jeudi 20 octobre marque la naissance d’Axplora, un nouvel acteur allemand de 500 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec plus de 700 clients, employant 2 400 collaborateurs. En réalité, il y a trois sociétés derrière : l’allemand PharmaZell, l’italien Farmabios et le français Novasep.

