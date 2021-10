Novartis réfléchit à se séparer de sa division de génériques Sandoz

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Arnd Wiegmann Le fabricant suisse de médicaments Novartis a évoqué mardi la possibilité de se séparer de sa branche de médicaments génériques Sandoz, après des années de restructuration, disant vouloir poursuivre toute option susceptible de maximiser la valeur pour les actionnaires. /Photo d'archives/REUTERS/Arnd Wiegmann

PARIS (Reuters) - Le fabricant suisse de médicaments Novartis a évoqué mardi la possibilité de se séparer de sa branche de médicaments génériques Sandoz, après des années de restructuration, disant vouloir poursuivre toute option susceptible de maximiser la valeur pour les actionnaires.

"Novartis a commencé l'examen stratégique de la division Sandoz", a dit le groupe dans un communiqué sur ses résultats trimestriels.

"Cet examen explorera toutes les options, allant du maintien des activités à la séparation, dans le but de déterminer la meilleure manière de maximiser sa valeur pour nos actionnaires".

Novartis apportera plus d'informations sur cet examen d'ici la fin de l'année prochaine, a dit le groupe.

"Il s'agit des synergies par rapport à la liberté et à la capacité d'allouer des capitaux, et toutes ces considérations seront bien sûr prises en compte maintenant", a déclaré le directeur général de Novartis, Vas Narasimhan, lors d'un point presse.

Vas Narasimhan a commencé à transformer l'activité de médicaments génériques en une division indépendante et à réduire les coûts début 2019, peu après avoir vendu la plupart des activités américaines de Sandoz. Les pressions concurrentielles sur les prix, un fardeau depuis longtemps, se sont encore accrues au troisième trimestre.

Novartis a ainsi revu à la baisse l'objectif de résultat opérationnel pour Sandoz en 2021 et s'attend désormais à une diminution entre 15% et 19%, contre 10% et 15% précédemment.

Pour l'ensemble du groupe, Novartis a confirmé tabler sur une croissance de l'ordre de 5% de son bénéfice opérationnel ajusté.

Lors du troisième trimestre, le bénéfice opérationnel ajusté de Novartis a atteint 4,47 milliards de dollars (3,85 milliards d'euros), grâce essentiellement à la hausse des ventes de Cosentyx, un médicament pour le traitement de l'arthrite et le psoriasis, et d'Entresto, employé chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque.

Fort de cette dynamique, Novartis a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires net pour Cosentyx à au moins 7 milliards de dollars, contre 5 milliards précédemment, et pour Entresto à au moins 5 milliards de dollars, contre 4 milliards annoncé plus tôt.

Le chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre a augmenté de 6% pour atteindre 13,03 milliards de dollars, en ligne avec l'estimation moyenne des analystes interrogés par Refinitiv.

Le bénéfice net a progressé de 10% pour atteindre 3,83 milliards de dollars, au-delà d'un consensus à 3,7 milliards.

(Reportage Ludwig Burger, version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)