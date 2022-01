Nova Met investit dans une unité de purification et préparation d’aluminium issu du recyclage

La nouvelle société Nova Met a signé le 5 janvier 2022 une convention d’occupation avec Haropa Port pour construire sur la commune de Rogerville près du Havre (Seine-Maritime) une unité de purification et préparation d’aluminium issu du recyclage. «Nous investissons plus de 4,5 millions d’euros dans un bâtiment sur un terrain de 22 000 m² qui appartient au port du Havre et dans une ligne de traitement de déchets d’aluminium», indique Alexis Noyer, directeur associé, qui est l’un des trois actionnaires de Nova Met.