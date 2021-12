Nouvelles mesures en faveur du recyclage et de l’économie circulaire au 1er janvier 2022

© Franck Stassi Nombre de mesures de la loi Agec (antigaspillage et pour une économie circulaire) entrent en vigueur début 2022.

Moins de plastiques

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (Agec) prévoit sept changements applicables en ce début d’année visant à réduire la quantité de déchets plastiques. A savoir l’interdiction du suremballage plastique des fruits et légumes de moins de 1,5 kg, l’obligation pour les établissements recevant du public (ERP) de mettre à disposition une fontaine, la suppression des emballages plastiques pour l’envoi des publications de presse et publicités, l’interdiction des jouets en plastiques offerts dans les menus enfant, l’obligation d'utiliser des étiquettes compostables lorsqu’elles sont collées directement sur les fruits et légumes, l’interdiction des sachets de thé et tisane en plastique et la fin des achats de plastiques à usage unique par l’Etat.

Logo Triman sur tous les emballages

Synonyme d’éco-contribution et non de recyclabilité, le “point vert” sur les emballages ménagers a vécu. Déjà déployé sur des produits de grande consommation depuis 2015, le logo Triman, qui signifie que les emballages concernés doivent être triés, sera apposé sur l’ensemble des produits à partir du 1er janvier. Pour les emballages ménagers et papiers graphiques, il s’insère dans un nouveau modèle de communication “info-tri” crée par l’éco-organisme Citeo. L’apposition devra être réalisée d’ici au 9 septembre 2022; les stocks d’emballages déjà fabriqués ou importés jusqu’à cette date devant être écoulés avant le 8 mars 2023.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]