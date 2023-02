Nouvelle usine d'Airbus à Toulouse, changement de patron pour Tereos, métro du Grand Paris... Les cinq images de la semaine

Toulouse va accueillir la production de l'Airbus A321

Airbus a dévoilé mercredi 15 février sa nouvelle chaîne d’assemblage toulousaine dédiée à l’A321, dont le premier avion sortira fin 2023. Ce projet, temporairement suspendu pour cause de pandémie, doit permettre au site français de regagner en compétitivité face aux autres implantations mondiales du groupe.

Une nouvelle usine pour la plateforme chimique de Carling-Saint-Avold

Le canadien Loop Industries, le sud-coréen SK Geo Centric et le français Suez ont annoncé le 16 février un investissement de 450 millions d’euros à Carling-Saint-Avold (Moselle) dans la construction d’une usine de recyclage chimique des plastiques PET. Le projet devrait générer 200 emplois directs à sa mise en service en 2027.

Chez Tereos, un nouveau directeur général pour solder la crise de gouvernance du sucrier

Jorge Boucas, directeur général de la coopérative laitière Sodiaal, assumera ces mêmes fonctions chez Tereos, groupe coopératif et deuxième sucrier mondial, à compter du 20 avril.

Cet hélicoptère militaire standard a volé avec du carburant issu à 80% d'huiles de cuisson

Le 3 février, les armées ont fait voler un hélicoptère NH90 dont l'un des moteurs était alimenté avec du carburant d’aviation durable produit par TotalEnergies. De quoi réduire de 75% ses émissions de CO2.

L'intérieur des rames de la future ligne 18 du métro francilien dévoilée

La Société du Grand Paris et Ile-de-France Mobilité ont levé le voile sur le design intérieur des futures rames de la ligne 18 du Grand Paris Express, dont le premier tronçon doit être mie en service en 2026 entre Massy-Palaiseau et Saclay. Les futures rames de trois voitures longues de près de 50 mètres pourront transporter jusqu’à 350 passagers. Ce métro sera entièrement automatisé et accessible. Alstom est chargé de la conception et de la fabrication de ces rames.