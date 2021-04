Nouvelle réglementation environnementale RE2020 et appels à projets... Du pain sur la planche pour la filière bois

15 jours gratuits et sans engagement

Portée par l’entrée en vigueur, début 2022, de la RE2020, la nouvelle réglementation environnementale, qui fait la part belle aux matériaux biosourcés, la filière bois se sent pousser des ailes. “La filière doit se mettre en ordre de marche, pour développer des produits qui ne sont pas suffisants en France. Nous avons un besoin d’investissement annuel de 1,2 milliard d’euros, hors pâte, au cours des cinq dernières années. Nous avons notamment des besoins sur les produits d’ingénierie situés entre la première et la deuxième transformation. Il faut créer des lignes de production en France”, indique Luc Charmasson, président du Comité stratégique de filière (CSF) Bois, qui fait aussi part, à plus long terme, d’une volonté de relocaliser en France certains pans de la production de meubles.