Nouvelle Peugeot 408, mission réussie pour Ariane 5, station arctique pour Tara Océan... Les cinq images de la semaine

Peugeot dévoile la nouvelle Peugeot 408

Dans un marché surchargé de SUV, Stellantis veut se différencier avec une voiture hors catégorie : la Peugeot 408. Produit à Mulhouse (Haut-Rhin), ce nouveau modèle présenté le 22 juin sera proposé en deux versions hybrides rechargeables et une version essence. Il devrait aider le groupe à renforcer ses positions en Europe et à conquérir de nouveaux marchés, notamment en Chine et en Amérique latine.

Première mission de l'année pour Ariane 5

La fusée européenne Ariane 5 a décollé jeudi 23 juin du centre spatial de Kourou, en Guyane française, avec à son bord deux satellites de télécommunications transportés pour le compte de la Malaisie et de l'Inde. Sa première mission de l'année a été couronnée de succès, puisqu'ils ont été placés en orbite sans encombre. En service depuis 1996, la fusée devrait laisser sa place à sa successeure Ariane 6 dès 2023, après de nombreux retards. Crédit photo : AFP PHOTO / JM GUILON / Arianespace - ESA - CNES

Les Français ont élu leurs députés

Le parti présidentiel et ses alliés n'ayant pas réussi à obtenir la majorité absolue lors des élections législatives, l'Assemblé nationale se retrouve plus morcelée que jamais. Battues au second tour, trois ministres du gouvernement Borne (Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon et Juste Benin) vont devoir quitter leur poste, tandis que le RN réalise une percée historique avec 89 élus. Parmi les nouveaux députés figurent d'ailleurs plusieurs profils industriels, qu'ils soient cadres, ingénieurs, chefs d'entreprise ou ouvriers, comme Laurent Alexandre, représenté dans la photo ci-dessous et qui travaille pour l'équipementier aéronautique Ratier-Figeac. Crédit photo : DR

Une station scientifique au pôle Nord

La fondation Tara Océan a annoncé le 21 juin que sa station polaire commencerait sa première mission en Arctique en 2025, pour une durée de 18 mois. Ce laboratoire dérivant de 400 m² en aluminium pourra accueillir jusqu'à 20 membres d’équipage, sera alimenté en énergie décarbonée, et étudiera notamment les mécanismes du dérèglement climatique au pôle Nord. Crédit photo : Fondation Tara Ocean - Olivier Petit

Le MIT veut bâtir un pare-soleil spatial

Face au dérèglement climatique, une équipe de chercheurs du MIT travaille sur une « solution d'urgence ». Elle consiste à envoyer dans l'espace une sorte de bouclier de la taille du Brésil pour dévier les rayons du Soleil, grâce à un réseau de bulles en silicium. Crédit photo : MIT