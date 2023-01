Nouvelle panne des numéros d'urgence chez Orange

C'est par un tweet de l'opérateur Orange que l'on apprenait mardi 17 janvier après-midi une panne d'acheminement vers les numéros d'urgence. Plus précisément, il s'agissait des numéros suivants : le 15, le 18 et le 112. La panne aurait duré, si l'on se fie aux tweets de l'opérateur, un peu plus d'une heure. Il aurait commencé autour de 15 heures pour se terminer vers 16h45. Une grande partie du territoire aurait été touchée par cette panne, dont les causes ne sont pas pour le moment connues. Dans son tweet, l'opérateur parle de "services fortement perturbés" et ce, "partout en France". Il précise à L'Usine Nouvelle que 40% des appels aboutissaient.

En juin 2021, une panne avait déjà affecté les services d'urgence. A l'époque, un incident lors du remplacement d'un serveur avait été avancé. Dans un second temps, un rapport réalisé par l'Anssi avait aussi pointé des défaillances managériales, qui avaient retardé la réaction de l'opérateur. La promptitude de l'annonce de la résolution du problème laisse penser que les mesures prises dans cette direction ont été efficaces. Orange indique qu'une vigilance renforcée a été mise en place, une fois les lignes rétablies, et présente ses excuses aux abonnés pour la gêne occasionnée.

Un précédent très politique

