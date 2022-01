Nouvelle licorne française, embauches dans le secteur aéronautique, pluie d'investissements... Les sept bonnes nouvelles de la semaine

© AIRBUS - Master Films - Pascal Pigeyre Les entreprises de la filière aéronautique doivent de nouveau embaucher, notamment pour soutenir les hausses de cadences d'Airbus. Mais elles font face à une pénurie de compétences.

Dix usines qui ouvriront leurs portes en France en 2022

L'année 2022 débute dans un contexte favorable pour le paysage industriel français, porté notamment par le plan de relance. L’an passé, le secteur a renoué avec les créations d’usines, près de deux fois plus nombreuses que les fermetures, selon notre bilan annuel établi fin 2021. Pour cette année, de nombreux projets sont déjà dans les tuyaux. En témoignent ces dix projets bientôt opérationnels.

La start-up RH Payfit devient la 23e licorne française

La jeune entreprise Payfit a levé 254 millions d'euros, portant sa valorisation à 1,82 milliard d'euros. Créée en 2015, elle a mis au point un logiciel de gestion de paie et des solutions RH pour simplifier la digitalisation des PME. Ce nouveau tour de table a été mené par la société de capital-développement américaine General Atlantic, qui a déjà misé sur Doctolib et BackMarket, et par les investisseurs historiques de l'entreprise, tels Bpifrance et Eurazeo.

Colas remporte un contrat de 400 millions d'euros au Royaume-Uni

La filiale de Bouygues Colas, spécialisée dans les travaux publics, a annoncé jeudi 6 janvier avoir décroché un contrat au Royaume-Uni d'une valeur de 400 millions d'euros. Celui-ci concerne l'entretien d'un réseau routier de près de 4000 kilomètres et est prévu pour durer huit ans à partir du 1er juillet.

La filière aéronautique prévoit jusqu’à 15 000 embauches en 2022

Après la descente aux enfers de 2020 et la lente remontée en 2021, l’année 2022 sera-t-elle celle de la reconquête pour la filière aéronautique ? Le secteur reprend le chemin de la croissance, d’après le nouveau président du Gifas et patron d’Airbus Guillaume Faury. Les entreprises doivent de nouveau embaucher, notamment pour soutenir les hausses de cadences d'Airbus. Mais elles font face à une pénurie de compétences.

Corden Pharma mise sur l'ARN messager en Côte d'Or

D’ici à l’été 2023, Corden Pharma va investir 39,6 millions d’euros sur son site de Chenôve (Côte-d’Or) dans le cadre de son projet Licorne. En ligne de mire, le développement de la production de lipides, indispensables à la formulation des ARN messagers (ARNm) utilisés dans certains vaccins contre le Covid-19, vaccins vétérinaires et traitements contre le cancer.

Safran se renforce dans le MRO à Châtellerault

L'équipementier aéronautique Safran étend son usine de Châtellerault (Vienne) pour développer la maintenance et la réparation des moteurs. L’extension a nécessité 10,4 millions d'euros d’investissement. La ligne est complètement opérationnelle depuis la fin 2021, et Safran anticipe une pleine charge à horizon 2024-2025. Une trentaine de recrutements sont au programme.

Fresenius Kabi France investit 35 millions d’euros à Louviers dans l’Eure

Spécialiste des poches souples de perfusion, Fresenius Kabi France investit 35 millions d’euros sur son site de Louviers (Eure) qui produit, avec 370 salariés, des poches souples de perfusion pour le marché hospitalier et celui des soins à domicile. L’investissement vise à accroître les capacités de production, accélérer la digitalisation des process de production et renforcer la traçabilité des poches par impression d’un QR code.