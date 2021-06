Nouvelle grève à Caixabank, la direction avance des propositions

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SUSANA VERA La banque espagnole Caixabank, confrontée à une nouvelle journée de grève de ses personnels, s'est engagée mardi à réduire son plan de suppressions de postes annoncé en avril de 8.291 à 6.750 et à améliorer les indemnités de départ. /Photo prise le 22 juin 2021/REUTERS/Susana Vera

Des employés de la plus grande banque espagnole ont manifesté dans une trentaine de villes du pays pour protester contre les projets de licenciement, a déclaré un porte-parole du syndicat Commissions ouvrières (CCOO), après que Caixabank a présenté sa dernière offre aux représentants des travailleurs.

Après le rachat de Bankia, Caixabank avait dit en avril qu'elle prévoyait de supprimer 8.291 emplois, l'un des plus importants plans de réduction de postes jamais annoncés dans le pays, afin de s'adapter aux nouveaux usages des clients, qui privilégient de plus en plus les services en ligne.

Dans un communiqué, la banque propose désormais de réduire ce chiffre à 6.750, contre 6.950 il y a une semaine.

L'accord d'acquisition de Bankia prévoit des réductions de coûts annuelles de l'ordre de 770 millions d'euros d'ici 2023.

(Reportage Jesús Aguado, avec la contribution de Emma Pinedo, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)