Nouvelle frégate, robot serveur, réunion au sommet pour l'industrie française... Les cinq images de la semaine

La première frégate de nouvelle génération mise à flot à Lorient

Lundi 7 novembre, la première frégate de défense et d’intervention (FDI), l’Amiral Ronarc’h, a été mise à l’eau à Lorient (Morbihan), sur le site de Naval Group. Ses premiers essais en mer débuteront en 2023 et la livraison interviendra en 2024. Quatre autres navires seront livrés d’ici la fin de la décennie à la Marine nationale ; trois voire quatre FDI seront par ailleurs produites pour la Grèce dans les dix ans. Les FDI sont des navires de haute mer polyvalents, capables d’être employés aussi bien dans la lutte antinavire, anti-aérienne, anti-sous-marine, ou contre les menaces asymétriques.

Un porte-plats pour se relancer dans la robotique

Aldebaran, la pépite française à l’origine de Nao et Pepper, présente son nouveau robot, Plato. Doté d’un corps cylindrique creux, au sein duquel sont positionnés trois plateaux, et surmonté d’un écran interactif, ce robot mobile collaboratif vise comme principal marché les restaurants. Il doit pouvoir y déplacer des plats et boissons et y officier comme «compagnon des serveurs, capable de bénéficier de leur capacité d’anticipation et de leur expérience», souligne le directeur général d’Aldebaran, Xavier Lacherade. Rachetée par l’allemand United Robotic Group début 2022, l’entreprise parisienne a multiplié les innovations pour se positionner sur l’aide au service dans la restauration.

Un sommet sur la décarbonation à l'Elysée

Réunis à l'Elysée mardi 8 novembre, les représentants des 50 sites les plus polluants de l'Hexagone ont pu entendre un chapelet d'annonces. Le gouvernement a débloqué 5 milliards d’euros pour des projets de décarbonation de l’industrie, a annoncé le président de la République. Un effort qui pourrait être doublé sous 18 mois si les investissements privés sont bien enclenchés. Des planifications par filière, par site et par régions sont attendues sous six mois pour bâtir des contrats de transition écologique. Emmanuel Macron vise la décarbonation des grandes plateformes portuaires industrialisées, comme Dunkerque (Nord), Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et l’Axe-Seine (Seine-Maritime).

Renault présente son plan de réorganisation

Mardi 8 novembre, Renault a dévoilé son fameux projet de réorganisation autour de cinq nouvelles entités. Le constructeur automobile a confirmé sa volonté d’ancrer l’entité Ampère en France pour développer les activités électriques. De façon plus surprenante, l'entreprise veut aussi donner un coup d’accélérateur dans le thermique avec son nouvel allié Geely. Un redécoupage qui inquiète certaines organisations syndicales françaises. Les sites français ont déjà perdu un certain nombre d’activités liées au thermique, sous prétexte que cette technologie n’avait plus d’avenir en Europe. Les salariés voient désormais Renault prêt à investir dans les moteurs à combustion… à l’étranger. Selon les syndicats, les équipes françaises ne seront pas impliquées dans le projet mené avec Geely.

Vinci Construction Grands Projets mis en examen pour «travail forcé et réduction en servitude»

L’ONG Sherpa avait recueilli le témoignage d’ouvriers sur les conditions de travail inhumaines avec des semaines de travail de 66 à 70 heures, sous une chaleur approchant les 50°C pour un salaire de misère, et qui accusaient leur employeur de confisquer leurs passeports. Mercredi 9 novembre, Vinci Construction Grands Projets, filiale du groupe Vinci, a été mise en examen par le juge d'instruction de Nanterre pour «travail forcé et réduction en servitude». Si les accusations sont suffisamment étayées pour avoir provoqué une mise en examen, le groupe Vinci dément tous les faits, affirme avoir travaillé avec la justice depuis 2015 et surtout avoir mis en place un engagement pour le respect des droits humains et pour améliorer les conditions de travail des ouvriers.