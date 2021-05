Nouvelle étape pour la SNCF dans l'automatisation des trains voyageurs

La SNCF poursuit sa route vers le transport de voyageurs autonome. Une deuxième semaine d'essais a lieu depuis le lundi 17 mai au sein du Centre d'essai ferroviaire (CEF) de Petite-forêt près de Valenciennes (Nord), visant à tester la conduite d'un TER Regio 2N au niveau GOA 2 (niveau d’automatisation), où l'automatisation se limite aux phases d'accélération et de freinage. Une étape supplémentaire pour le consortium formé en 2018 réunissant la SNCF, Alstom, Bosch, Spirops (un laboratoire français de recherche en IA) et Thales, qui bénéficie d'un budget de 57 millions d’euros financé pour 30 % par la SNCF, 30 % par l’Etat via Railenium et 40% par leurs partenaires. Le géant du rail avance toujours l'horizon 2023 pour la mise en circulation du premier Transilien entièrement autonome.