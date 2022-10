Nouvelle ENGEL e-speed avec unité d’injection ultra-dynamique

Les récipients ronds transparents, d’une contenance de 125 ml et d’une épaisseur de paroi de 0,32 mm, sont représentatifs de nombreux conditionnements, en particulier dans le secteur alimentaire. Grâce au système d’étiquetage dans le moule (IML), ils quittent la cellule de production prête à remplir. La particularité de cette application réside dans la matière : les récipients à parois fines sont fabriqués directement en rPET, et ce en une seule étape. Jusqu’à présent, le PET ne pouvait servir qu’au moulage par injection des pièces à parois épaisses, telles que les préformes pour bouteilles. La forme définitive du conditionnement était obtenue au cours d’une seconde étape, par exemple par soufflage.

Objectif : le recyclage bouteille-tasse et tasse-bouteille

Conformément au « Pacte Plastiques européen », tous les emballages plastiques devront incorporer au moins 30 % de matériaux recyclés et être 100 % recyclables d’ici 2025. Les matières généralement utilisées pour le conditionnement des aliments dans des récipients à parois fines sont les polyoléfines ou le polystyrène. Les spécialistes estiment que ces matières ne permettront pas d’atteindre ces objectifs. De plus, leurs cycles de recyclage ne bénéficient pas de l’évaluation positive de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Le rPET offre une issue pour éviter les amendes et autres taxes spéciales. Malgré son prix actuellement élevé, le PET apparaît ainsi comme une solution économique. L’EFSA a approuvé de nombreux procédés de recyclage pour le PET, qui est ainsi largement disponible en Europe.

Le PET présente l’avantage d’avoir déjà un cycle de recyclage fermé. Le PET est encore le seul plastique qui peut être recyclé à l’échelle industrielle pour fabriquer des emballages alimentaires. Avec cette innovation, ENGEL et ses partenaires ouvrent la voie pour que, outre les bouteilles, d’autres conditionnements ne soient plus nécessairement sous-cyclés, mais puissent effectivement être recyclés, voire sur-cyclés. Le champ d’application du PET et du rPET s’en trouverait considérablement élargi. En plus du cycle bouteille-bouteille, il est donc également envisageable de mettre en place une valorisation bouteille-tasse ou tasse-bouteille.

Injecter 1 400 mm par seconde

Le rPET modifié qui sera mis en œuvre au K provient de bouteilles de boissons traitées dans les usines du spécialiste de l’emballage et du recyclage ALPLA Group, dont le siège est à Hard, en Autriche. Les autres entreprises partenaires participant au salon sont Brink (Harskamp, Pays-Bas) pour le moule et le système d’automatisation IML ainsi que IPB Printing (Reusel, Pays-Bas) pour les étiquettes. Le cœur de la cellule de production est une machine à injecter hybride ENGEL e-speed 280/50, avec unité de fermeture électrique et unité d’injection hydraulique, et spécialement conçue pour les exigences de performance élevées du moulage par injection des pièces à parois fines. Pour le K 2022, ENGEL a encore dopé la puissance de cette gamme de machines. La nouvelle unité d’injection haute performance atteint une vitesse de 1 400 mm/s avec des pressions maximales allant jusqu’à 2 600 bars pour les petits poids de moulée et les rapports d’écoulement extrêmes. En clair : c’est l’une des unités d’injection les plus dynamiques du marché mondial.

Pour le traitement du rPET, ENGEL combine sa nouvelle unité d’injection avec une unité de plastification spécialement adaptée aux matières recyclées, conçue et fabriquée en interne. Lors de la plastification et de l’injection, la viscosité du PET est réglée pour le moulage par injection des parois fines. La nouvelle ENGEL e-speed permet d’utiliser du rPET quelles que soient les proportions, même 100 %.

Prise en charge des différentes tendances en matière d’étiquetage

Au salon K, les partenaires présenteront un moule capable de traiter simultanément différentes étiquettes. Ils répondent ainsi aux diverses tendances du marché mondial en matière d’étiquetage dans le moule, notamment aux recommandations de l’EPBP ou Recyclass dans l’UE ainsi qu’aux prescriptions de l’Association of Plastic Recyclers (APR) aux États-Unis.

Pour les exigences du marché américain, les étiquettes dans le moule seront traitées avec des couleurs lavables, car l’étiquette et l’application doivent être recyclées. Une autre technologie sera exposée pour l’Europe : une étiquette dans le moule qui flotte pendant le processus de recyclage, ce qui permet de bien séparer les couleurs et l’étiquette du PET.

Au salon K, les récipients seront fabriqués en rPET directement selon le procédé de moulage par injection en parois fines.

Grâce à la nouvelle unité d’injection haute performance, la machine à injecter ENGEL e-speed peut produire de récipients à parois fines en PET et en rPET.

