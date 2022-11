Nouvelle cuisine

Rehab, atelier basé à Concarneau, en Bretagne, fabrique des panneaux à partir de déchets plastique recyclés localement. L’entreprise, créée en octobre 2021 par Nicolas Voisard, diplômé en science des matériaux et en design de produits, récupère chez les professionnels (hôpitaux, laboratoires...) des déchets dont la collecte est complexe. L’équipe, composée de trois personnes, mène les projets du déchet à l’objet en passant par le design, la production de panneaux et le fraisage numérique. Pour sa gamme de crédences, Rehab livre déjà des architectes d’intérieurs et des cuisinistes. Et pour ceux qui aiment changer régulièrement leur déco, l’entreprise propose de récupérer les anciennes crédences afin de les retraiter et leur donner une seconde vie.