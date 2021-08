[Nouveaux produits] Variateurs à usage général, moteur à haut rendement, connecteur pour structures souples... La sélection mensuelle de produits électrotechniques

Variateurs à usage général de 0,25 à 132 kW



De conception compacte, robuste et résistante aux environnements difficiles, la gamme de variateurs à basse tension Commander C comprend deux modèles polyvalents : le C200, qui s’installe et démarre avec seulement 4 paramètres au lieu de 12 dans la version précédente, et le C300, similaire mais doté en plus d’une double entrée STO (Safe Torque Off), garantissant l’arrêt avec absence de couple pour les applications nécessitant une grande sécurité. Destinés au pilotage de moteurs asynchrones, les variateurs Commander C répondent aux applications de pompage, ventilation, compression, convoyage, levage, etc. dans une large gamme de 0,25 à 132 kW. Ils disposent d’un automate programmable (API) et d’une régulation PID évitant un contrôleur externe. Le logiciel Connect offre une interface avec un environnement Windows et des outils graphiques.

Fabricant : Leroy-Somer (Nidec)



