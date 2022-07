[Nouveaux produits] Système de vision 3D laser, scanners infrarouges industriels, montage de capteurs sur convoyeurs... La sélection mensuelle de produits de mesure

Scanners infrarouges industriels

Grâce à leur vitesse de balayage atteignant 300 lignes/s, les scanners infrarouges en ligne de la série MP comptent parmi les plus rapides du marché. Fournissant une imagerie thermique en temps réel aux applications industrielles en mouvement constant et rapide, ils collectent jusqu'à 1024 points de données par ligne sur un champ de vision de 90°. Adaptés à une multitude d’applications, ils intègrent un large choix de longueurs d’ondes et de plages de températures (20 à 1800°C), une interface TCI/IP ainsi que trois sorties 4-20 mA et une sortie alarme indépendantes du PC.

La gamme MP inclut des optiques rotatives qui génèrent le rendu d’une image 2D sur PC. Le boîtier robuste est étanche IP65, une purge à air protège le hublot contre les impuretés et la condensation. Un refroidissement par eau assure un fonctionnement jusqu’à une température ambiante de 180°C. Le moteur sans balais procure un MTBF de 40 000 h. Les scanners PM s’utilisent de manière autonome, connectés à un PC ou intégrés dans un système complet via le logicien Data Temp DP. Celui-ci prend en charge plusieurs scanners en ligne et peut compenser, en temps réel, la température ambiante et l’émissivité.

Fabricant : Fluke Process Instruments GmbH

Système de vision 3D laser

