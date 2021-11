[Nouveaux produits] Système de pesage mobile connecté, sangles plastiques de levage, palette à plateau antiglisse... La sélection mensuelle de produits logistique et emballage

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le transpalette peseur en acier inoxydable Touch GMP du fabricant Ravas appartient à une gamme d'engins de pesage mobiles destinée aux sociétés pharmaceutiques souhaitant répondre aux contrôles des chaînes d'approvisionnement.

Système de pesage mobile connecté

Afin de répondre aux exigences du contrôle des chaînes d'approvisionnement des sociétés pharmaceutiques, le fabricant propose une gamme d'engins de pesage mobiles adaptés à ce marché, dont le transpalette peseur en acier inoxydable Touch GMP. Il s'agit d'une balance très précise, grâce aux FlexBolts brevetés, qui contient plusieurs programmes. Ces derniers offrent des fonctions avancées telles que le dosage, la saisie et l'enregistrement des identifiants du produit. Les options de connectivité facilitent la communication des données de poids, pour une gestion et une traçabilité documentées de la qualité.

Le jeu de fourches Ravas iForks se positionne sur n'importe quel chariot élévateur en dix minutes. Il pèse des marchandises palettisées sans les sortir du processus logistique et transforme les chariots élévateurs en plateformes de collecte d'informations sur les flux de matières. Tous ces systèmes de pesage mobiles fournissent une connectivité aux systèmes TMS, WMS ou ERP via Bluetooth vers les appareils utilisés sur et à proximité du camion ou via le réseau sans fil de l'utilisateur. Des flottes de camions sont ainsi connectées tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Fabricant : Ravas

