[Nouveaux produits] Système de détection d'arc électrique, servomoteur à variateur intégré... La sélection mensuelle de produits électrotechniques

Système de détection d’arc électrique

Permettant de détecter un départ d’arc électrique avant que le disjoncteur ne détecte un courant fort, le système de surveillance d’arc TVOC-2 utilise un capteur photoélectrique, une transmission par fibre optique et un traitement ultra-rapide. Il réduit le temps entre le départ de l’arc et la coupure complète à moins de 50 ms. Certifié SIL2 conformément aux normes IEC 61508 et IEC 62061, il respecte les principes de sécurité fonctionnelle. Avec sa conception modulaire, le système de détection d’arc TVOC-2 s’adapte à tous les appareillages de commutation moyenne et basse tension. Son action se déroule en trois phases : détection par un capteur optique, reconnaissance avec l’intensité de la lumière, émission d’un signal pour déclencher le ou les disjoncteurs. Cette action requiert moins de 30 ms qui s’ajoutent à 15 à 20 ms de temps d’ouverture du disjoncteur.

Fabricant : ABB