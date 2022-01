[Nouveaux produits] Système d’inspection laser radar, capteur à fourche combiné... La sélection mensuelle de produits de mesure

Système d’inspection laser radar

Capable d’inspecter les entités avec une précision équivalente à celle des machines à mesurer tridimensionnelles à bras horizontal, le laser radar APDIS est une solution métrologique automatisable qui associe un faisceau laser focalisé et un interféromètre laser hétérodyne. Cette technologie fonctionne aussi bien à faible distance, comme dans un laboratoire, qu’à grande échelle, jusqu’à 50 m. Les mesures s’effectuent en coordonnées absolues et sans contact. La précision est de 28 µm à 2 m et 313 µm à 30 m. La distance minimale est abaissée à 0,5 m.