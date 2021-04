[Nouveaux produits] Système audio basé sur le bus A2B, relais statiques à MOSFET, carte pour prototypage rapide d’objets Internet... La sélection mensuelle de produits électroniques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Le module SAM qui équipe ce système s’appuie sur le bus A2B développé par le fabricant. Il fournit un signal audio numérique multicanal à haute fidélité vers un système distribué entièrement synchronisé.

Système audio basé sur le bus A2B

Équipé d’un système sur puce Dual-SHARC ADSP-SC589 avec cœur ARM Cortex-A5 intégré, le module SAM qui équipe ce système s’appuie sur le bus A2B développé par le fabricant. Il fournit un signal audio numérique multicanal à haute fidélité vers un système distribué entièrement synchronisé. Des cartes filles accroissent les possibilités, l’une (carte Fin Audio Project) avec interface MIDI, poussoirs et potentiomètres, l’autre avec deux amplificateurs en classe D.

Le bus A2B transporte sur un réseau en chaîne bidirectionnel en paire torsadée non blindée (UTP) divers signaux numériques (I2S, I2C, Midi, etc.). La plateforme ADZS-SC589-MINI porte le processeur, un émetteur-récepteur A2B à faible latence et inclut une licence logicielle. L’ADZS-AUDIOPROJECT intègre le câblage MIDI (DIN 5 broches), quatre poussoirs routables et trois potentiomètres raccordés au CAN du module SHARC. L’ADZS-AUDIOA2BAMP porte deux amplificateurs SSM3582. Il peut être cascadé vie le bus A2B pour offrir huit canaux audio amplifiés.

Fabricant : Analog Devices



