[Nouveaux produits] Switchs Ethernet non manageables, extenseur PoE pour extérieur, switch Gigabit Ethernet de niveau 3... La sélection mensuelle des produits télécoms

Pour l'automatisation stratégique, les switchs de milieu de gamme EDS-2000-ML du fabricant Moxa sont dotés d'alarmes à report instantané, de diverses possibilités de montage et d'une double entrée d'alimentation.

Switchs Ethernet non manageables

Destinés à l'automatisation générale, les switchs non manageables d'entrée de gamme EDS-2000-EL s'installent dans toutes armoires industrielles tout en assurant une connectivité Ethernet fiable par des fonctionnalités telles que QoS et BSP. Pour l'automatisation stratégique, les switchs de milieu de gamme EDS-2000-ML, sont dotés d'alarmes à report instantané, de diverses possibilités de montage et d'une double entrée d'alimentation.

Les EDS-2000-EL fonctionnent de -40 à +75°C (pour les produits -T). Les modèles à connexion RJ45, fibre SC et ST multimode sont disponibles. Enfin, ils se présentent soit en boîtier métallique IP40 soit en boîtier plastique. Les switchs EDS-2000-ML possèdent jusqu'à 2 ports Gigabit pour des liaisons montantes rapides et flexibles. De plus, trois configurations de montage sur rail DIN sont proposées.

Fabricant : Moxa

