[Nouveaux produits] Robots industriels, imprimante pour emballages... La sélection mensuelle d'équipements de production

Impression écoresponsable d’emballages secondaires

Alternative à l’utilisation d’étiquettes sur des cartons poreux ou ondulés et des plateaux, la Cx350i est une imprimante haute résolution de marquage direct sur les emballages secondaires qui réduit l’empreinte environnementale. Reposant sur une technologie de jet d’encre piézo (PIJ), elle est dotée d’une tête d’impression en acier inoxydable qui réalise des empreintes à fort contraste et de qualité constante de codes-barres (conformes à la norme GS1) de grade A, 1D et 2D, de logos ou d’informations de traçabilité. La consommation d’encre est optimisée sous forme de gouttes.

Simple d’utilisation grâce à QuickStep, une interface utilisateur intuitive, l’équipement minimise les actions de l’opérateur en ajustant les paramètres et en modifiant les mises en page. Conçue pour l’industrie 4.0, l’imprimante dispose d’une gamme d’options de connectivité comprenant des interfaces standard telles qu’Ethernet/IP, des solutions d’automatisation pour l’intégration aux systèmes MES et ERP d’usine. Le niveau de performances de la machine est fourni 24 h/24 grâce au service cloud du fabricant.

Fabricant: Domino Printing Sciences

Lubrifiants industriels à usage multiple

Certifiée NSF H1/H3, la gamme Super Lube convient aux secteurs exigeants en matière d’hygiène. Ce lubrifiant est fabriqué à partir d’une formule synthétique brevetée (PTFE Syncolon), sans pétrole ni silicone. Le film protecteur qui est déposé résiste aux températures extrêmes (de - 40° à + 240 °C) et à l’eau salée en conservant un fort potentiel étanche.

Biodégradable, il se décompose sans odeur. L’application du produit s’effectue sous forme d’huile ou de graisse à partir d’un choix varié de conditionnement (pot, aérosol, berlingot, bidon, cartouche, seringue ou tube).

Fabricant: Cotelec

Cobot de soudage

Similaire à une cellule de soudage robotisée, le robot collaboratif Qube est doté d’un chalumeau à souder entre quatre parois, d’un plateau tournant avec deux espaces de travail et d’une unité d’extraction pour évacuer les fumées de soudage. Utile lors de la phase de lancement de nouveaux produits, il opère des soudages de lots de petite taille en toute sécurité.

Sa programmation peut être effectuée par un soudeur manuel expert. Intégré à un processus de production supervisé par un opérateur, il apporte une grande flexibilité pour souder toute une gamme de produits évolutifs.

Fabricant: Omron/AWL-Techniek

Solution de traitement de surface 4.0

Intégré directement sur les lignes de production, Openair-Plasma est un procédé d’activation qui modifie la surface sans altérer les propriétés mécaniques des matériaux traités. Pour assurer la qualité et la reproductivité de l’opération, le fabricant propose une unité de contrôle du plasma PCU. Cette dernière fournit un ensemble de fonctionnalités de contrôle, de régulation et de surveillance. Le système composé de plusieurs modules de surveillance délivre et enregistre, en temps réel, et en continu, des données de la production et de la maintenance prédictive pour soutenir un processus fluide d’exploitation.

À partir d’un écran intégré, les informations sont disponibles et visibles pour être analysées et participer à un traçage précis. Tous les composants (unité de commande plasma et générateur) sont conçus sur mesure pour une utilisation dans des lignes de production intelligentes. Ils sont connectés via des passerelles EtherCAT-CANopen. Les interfaces ont été définies pour être exploitées sur une majorité de modules d’automatisation.

Fabricant: Plasmatreat

Système d’impression 3D

En utilisant les têtes d’impression Xaar 1003 à ultra-haute viscosité, la solution d’impression 3D AMpolar i1 produit des pièces en volume à échelle industrielle. S’appuyant sur une technologie brevetée d’impression en un seul passage, l’imprimante 3D réalise des volumes de construction de 240 litres sur sa plateforme en rotation continue couvrant une zone de moins de 1 m2.

Des couches successives et comprises entre 4 et 25 µm sont déposées et peuvent atteindre une résolution de 700 x 700 x 5000 dpi.

Fabricant: XAAR/dp polar

Imprimante industrielle 3D

L’i500 est une imprimante qui produit en 3D des volumes d’impression de 500 x 460 x 300 mm. Elle imprime plusieurs pièces en simultané comme des prototypes ou de l’outillage sur mesure. L’i500 est équipée de capteurs qui détectent les obstacles pouvant bloquer l’opération, d’une porte à fermeture électrique empêchant les accès non autorisés, d’un filtrage de d’air pour éliminer les fumées et particules et d’un module Wi-Fi amovible.

Facile à utiliser selon le fabricant, l’imprimante 3D dispose d’un panneau de commande tactile intuitif assisté d’une interface utilisateur ergonomique.

Fabricant: Zmorph

Automate spécialisé en injection

Destiné aux applications d’injection, le robot WX153 est une solution d’automatisation adaptée aux presses avec des forces de fermeture de 500 à 1 300 tonnes. Il est encadré par une structure axiale cartésienne avec un axe X mobile pour supporter le démoulage des pièces. La course horizontale peut atteindre 18 m et la verticale 2,60 m. L’amplitude de l’axe de démoulage varie jusqu’à 1,40 m.

La configuration standard comprend le câblage interne dans l’axe Y, l’accès facile aux points de lubrification et l’armoire de commande positionné à l’arrière de la traverse horizontale. En option, trois axes supplémentaires peuvent être montés sur l’extrémité de l’axe vertical pour entraîner la pince d’enlèvement. Une version de robot tandem correspondant à deux unités de déplacement agissant ensemble sur le support principal est envisageable sans l'ajout d'armoire de commande supplémentaire.

Fabricant : Wittmann

Robot compact de levage

De faible encombrement (220 x 220 mm), l’IRB 1300 est un robot industriel rapide et polyvalent adapté aux espaces confinés. Conçu pour couvrir la plupart des applications d’emballage et de logistique dans le secteur pharmaceutique ou de l’alimentation, il est décliné en trois différentes versions. Le modèle le plus performant soulève une charge utile de 11 kg et dispose d’un rayon d’action de 0,9 m.

Sa baie de commande OmniCore contrôle son agilité et améliore sa précision. Equipé de 20 ports d’entrée/sortie, l’IRB 1300 peut être associé à des équipements supplémentaires tels que des systèmes de vision ou de contrôle de force. Robuste, l’IRB 1300 est certifié en standard IP40 et IP67. Il accepte la norme de protection IPA Clean Room ISO 4 pour salle blanche. Le logiciel Wizard Easy Programming est préinstallé pour répondre aux besoins d'assistance.