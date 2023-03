[Nouveaux produits] Robot d’inventaire autonome, machine d’emballage modulaire... La sélection mensuelle des composants de logistique et d'emballage

Robot d’inventaire autonome

Astrid est un robot mobile autonome, conçu pour accompagner les gestionnaires de stock dans leur quotidien. Capable de photographier des palettes et de lire les codes-barres, il détecte également les emplacements, vides et pleins. Il travaille de nuit comme en coactivité, conformément aux normes de sécurité en vigueur. Il vérifie jusqu'à 5 000 palettes par heure et se recharge par induction. Outre les tâches d’inventaire programmées, le gestionnaire de stock peut lancer des tâches ponctuelles. Pour atteindre cette autonomie, Astrid met en œuvre une navigation de type Slam (Simultaneous localization and mapping).

[...]