[Nouveaux produits] Robot autonome mobile outdoor, manipulateur de tôles... La sélection mensuelle des composants de logistique et d'emballage

Robot autonome mobile outdoor

Prévu aussi bien pour des missions en intérieur qu’en extérieur, l’AMR L-S 1PT tracte des charges de type palettes ou rolls. Autonome, sa mise en œuvre ne nécessite pas de modification des infrastructures existantes, ni de pose de capteurs et autres appareils de guidage. Son système de navigation embarquée assure une géolocalisation aussi bien sur les réseaux routiers que dans l’atelier, en coactivité avec les autres usages. Via une interface simple d’utilisation, l’opérateur gère une flotte de véhicules, avec une planification des missions et la visualisation en temps réel des robots en opération. Des informations de maintenance peuvent être remontées vers le poste central.

La supervision des robots est assurée soit par Wi-Fi, soit par réseau cellulaire. Les dispositifs de sécurité sont couplés au logiciel de navigation autonome. Le L-S 1PT a la capacité de déplacer des charges abritées, d’un bâtiment à un autre, en complète autonomie durant seize heures, sans se recharger et sans modification de l’infrastructure existante. Le véhicule a été conçu, développé et assemblé par les équipes situées en Loire-Atlantique.

Fournisseur : ECA Group/Idea

Manipulateur de tôles

[...]