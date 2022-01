[Nouveaux produits] Recharge de véhicules électriques, surveillance d’arcs électriques, alimentations universelles 24/48 VDC... La sélection mensuelle de produits électrotechniques

Servomoteurs de précision compatibles TSN

Répondant aux exigences actuelles en matière de précision, dynamique et de synchronisation multiaxes, la famille de servomoteurs Melservo MR-J5 est compatible avec les réseaux TSN (réseaux sensibles au temps). Grâce à une réponse en fréquence de 3,5 kHz et un temps de cycle de communication de 31,25 µs, les performances sont accrues. L’intégration de la technologie CC-Link TSN à 1 Gbit/s et le module de contrôle de mouvement associé permettent de synchroniser jusque 256 axes. Également synchronisés, les dispositifs qui assurent la sécurité peuvent être connectés sur le même réseau que les produits standards de contrôle.