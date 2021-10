[Nouveaux produits] Recharge de flottes de véhicules électriques, onduleur triphasé compact, conception automatique d’armoires électriques... La sélection électro-technique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite La solution Grid-eMotion Fleet d'Hitachi ABB Power Grids se présente sous forme de conteneurs standards intégrant la connexion au réseau et la recharge. Utilisant la technologie à courant continu, il se raccorde à tout type de réseau électrique et réduit de 60% l’espace et de 40% le câblage nécessaires à la recharge des grandes flottes

Recharge de flottes de véhicules électriques

Destiné aux opérateurs de transport public et commerciaux, le système de recharge de véhicules électriques "du réseau au branchement" Grid-eMotion Fleet se présente sous forme de conteneurs standards intégrant la connexion au réseau et la recharge. Utilisant la technologie à courant continu, il se raccorde à tout type de réseau électrique et réduit de 60% l’espace et de 40% le câblage nécessaires à la recharge des grandes flottes.

Rapide à installer, Grid-eMotion Fleet s’appuie sur la solution de gestion intelligente de l’énergie e-mesh pour gérer l’ensemble de l’infrastructure de recharge, calculer la consommation d’énergie des bus et concevoir, planifier et fournir des services efficaces aux passagers. Il contrôle les données concernant la durée de vie des batteries, les itinéraires, la simulation du trafic et garantit l’optimisation de l’utilisation, du stockage et de la recharge d’énergie durant la nuit.

Fabricant : Hitachi ABB Power Grids

