[Nouveaux produits] Presse pharmaceutique intelligente, foret de perçage intensif, bouton d’arrêt d’urgence compact... La sélection mensuelle d'équipements de production

L'équipement STYL'one Nano du fabricant Medelpharm est une presse à comprimés de laboratoire destinée au secteur pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. Son pilotage s'effectue via une plateforme logicielle dotée de fonctionnalités d'acquisition et d'analyse de données.

Presse pharmaceutique intelligente

Destinée au secteur pharmaceutique, chimique et agroalimentaire, la STYL’one Nano est une presse à comprimés de laboratoire flexible et performante. Elle se présente comme une solution économique pour la formulation et la définition de poudres en compression. Compacte et mobile, elle s'installe sur une paillasse, un chariot à roulette ou une cabine à flux laminaire. Disposant des outils de compression standard, l’équipement se pilote via une plateforme logicielle dotée de fonctionnalités d’acquisition et d’analyse de données.

L'un de ses avantages réside dans la disponibilité immédiate de profils de compression alignés sur les recommandations USP<1062> qui définissent la forme en V, la typologie (simple, pré ou complète) et le temps de maintien étendu. Elle exécute des cycles de compression répétitifs et fiables comme une presse rotative. La conception a intégré des capteurs de force et de position haute définition sur les deux poinçons. Elle est facile à nettoyer. Sous un mode prédéfini, avec une quantité minimale de poudre, elle permet de développer et d’optimiser une formulation monocouche à travers la caractérisation adaptée de l’API.

Fabricant: Medelpharm

