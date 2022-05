Perforateurs connectés sans fil, closoir souple, coffrage en béton fibré... La sélection mensuelle de produits du BTP

Perforateurs connectés sans fil

Dans la gamme d’outils Biturbo Brushless, les perceuses GBH 18V-xx CF se distinguent par leur forte capacité de perforation dans le béton, la brique ou la pierre. Sans fil, leur autonomie provient de l’efficacité de leurs batteries 18V ProCORE (5,5 Ah, 8,0 Ah et 12,0 Ah). La puissance délivrée est produite par un moteur sans charbon qui perce des trous (de 12 à 40 mm) avec une force de frappe variant de 5,8 à 12,5 joules.

Allégés par rapport aux perforateurs concurrents, les modèles bénéficient d’un design compact. L’utilisateur contrôle l'outil grâce à un affichage interactif. Une fonction de connectivité Bluetooth via smartphone renseigne l’état de l’équipement et de la charge. En outre, trois modes (auto, doux ou favorite) adaptent le fonctionnement du matériel aux travaux à réaliser. Des fonctions électroniques de contrôle (démarrage progressif ou niveau de vitesse adaptée) assurent aussi le confort pour le burinage et le perçage de précision. Pour éviter des incidents en cas de blocage dans le matériau ou un rebond inattendu, des fonctionnalités intégrées telles que le contrôle de vibrations arrête le moteur automatiquement.

Fabricant: Bosch

Closoir souple

