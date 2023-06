[Nouveaux produits] Modules de fonction, migration vers un cloud sécurisé, communications CAN sans fil... La sélection mensuelle des produits télécoms

Communications CAN sans fil

L’Anybus Wireless Bolt CAN est un système qui, boulonné sur une machine, transmet les données CAN sur un réseau sans fil standard de type Wi-Fi ou Bluetooth. L’opération est transparente pour l’équipement : il continue d’échanger des données CAN, mais celles-ci empruntent un réseau sans fil plutôt qu’un lien classique. Tous les protocoles CAN sont supportés, notamment CANopen.

Outre le Wi-Fi et Bluetooth, une version compatible avec LTE NB-IoT et CAT-M1 est disponible. L’équipement peut être déployé sur des applications extérieures en conditions difficiles. De multiples scénarios sont évoqués par le concepteur : ateliers de fabrication, installations en entrepôt mais aussi véhicules autoguidés.

Fournisseur : HMS Networks

[...]