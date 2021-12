[Nouveaux produits] Modélisation 3D de bâtiment, équipement drainant de voirie, chargeur télescopique électrique... La sélection mensuelle de produits du BTP

Chargeur télescopique électrique

Le chargeur 525-60E est une solution électrique de manutention aux performances identiques à celles des engins au diesel traditionnels. Ses deux moteurs électriques opèrent sur l’entraînement (17 kW) et l’hydraulique (22 kW). La puissance de traction du véhicule est transférée sur les quatre roues motrices permanentes. La pompe à engrenages à cylindrée fixe alimente un débit de 80 litres/mn pour effectuer les opérations de levage. La batterie lithium-ion 96 V assure une journée entière de fonctionnement. Sa charge bénéficie du freinage régénératif. Le chargeur embarqué est capable d’effectuer une recharge en huit heures avec une alimentation standard 240V et 16 A. Une solution optionnelle plus rapide de 35 minutes est envisageable avec le chargeur universel du constructeur.

Fabricant: JCB