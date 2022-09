[Nouveaux produits] Mini-pompe à vide, loquet rotatif à rotor externe, bouton d'arrêt d'urgence compact... La sélection mensuelle de composants MHP

Mini-pompe à vide

Les mini-pompes à vide de la série Lemax IO intègrent une interface IO-Link pour une communication permanente avec leur environnement via les protocoles de niveau supérieur (EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, etc.) nécessaires à la supervision et à l’optimisation d’une ligne de production. L’interface permet un diagnostic continu, un paramétrage centralisé et le pilotage des pompes. Ces dernières, sans périphérique additionnel, intègrent dans un seul module la régulation de la pression, les électrovannes de pilotage, le silencieux débouchant anti-colmatage, un vacuostat électronique, un connecteur M8 Plug & Play et un soufflage réglable.

