[Nouveaux produits] Microcontrôleurs pour objets connectés, module COMe mini Type 10, contrôleurs de mouvement miniatures... La sélection mensuelle de produits électroniques

Microcontrôleurs pour objets connectés

Exploitant le cœur ARM Cortex-M33 cadencé à 200 MHz, les microcontrôleurs RA6M4 offrent des performances, une sécurité et une connectivité optimisées, ainsi qu’un vaste écosystème d’éléments logiciels et matériels de partenaires. Ils intègrent un contrôleur Ethernet avec DMA, un bus USB 2.0 Full Speed et CAN et une multitude d’interfaces dans des boîtiers LQFP de 64 à 144 broches.

Basés sur un procédé 40 nm, les microcontrôleurs RA6M4 ne consomment que 99 µA/MHz en exécutant l’algorithme CoreMark à partir de la mémoire flash. Ils peuvent sortir du mode veille en 30 µs, intègrent jusque 1 Mo de mémoire flash et 256 ko de SRAM et disposent d’un moteur de sécurité. Ainsi que d’interfaces mémoire QuadSPI et OctaSPI, série SCI (UART, SPI, I2C simple) et SPI/I2C multimaître, audio SDHI et QSSI et de la détection capacitive.

Fabricant : Renesas