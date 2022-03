[Nouveaux produits] Mesure laser à photons, transmetteur de pH, sonomètre intégrateur... La sélection mensuelle de produits de mesure

Mesure laser à photons

Ensemble, les firmes SICK et Ibeo développent un LiDAR 3D basé sur un procédé de mesure laser à photons et dépourvu de pièces mobiles. Cette technologie à semi-conducteurs issue du secteur automobile, est destinée à toutes les applications industrielles au sens large. Dans le cadre de ce partenariat, Ibeo fournit son noyau de mesure ibeoNEXT et SICK prend en charge la conception du système et le logiciel d'application pour ce LiDAR industriel. Le noyau de mesure ibeoNEXT a été élaboré pour la production automobile à grande échelle.

Il mesure la distance spatiale d'objets à moyenne et longue distance. Même si les conditions environnementales sont défavorables (comme les précipitations et des environnements avec des niveaux élevés de chocs et de vibrations), il détermine plus de 10 000 valeurs de distance à partir de chaque mesure 3D. Il génère une image en noir et blanc similaire à celle d'une caméra pour une détection « quadridimensionnelle » encore plus fiable du milieu. En plus des applications industrielles existantes, ce LiDAR a vocation à s'insérer dans le domaine de la conduite autonome et semi-autonome pour une utilisation étendue chez les industriels.

Fabricants : SICK + Ibeo

Transmetteur de pH et conductivité

Destiné à l'industrie chimique, le transmetteur M400/2XH Type 1 accepte les sondes analogiques et les sondes numériques dotées du Intelligent Sensor Management (ISM). ISM est une plateforme utilisant la microélectronique intégrée dans une puce située dans la tête des sondes pour fournir des fonctionnalités supplémentaires. Parmi elles : le démarrage sans erreur au point de mesure ou des outils de diagnostic pour prévoir la maintenance.

Les diagnostics sont visualisables sur l'écran du transmetteur ou à distance via le protocole HART. Le boîtier en aluminium moulé sous pression équipé d'un revêtement résistant à la corrosion et indice d'étanchéité IP66/NEMA 4X protège le transmetteur des environnements industriels internes et externes. Les certificats ATEX/IECEx Zone 1, FM Classe 1 Division 2 et NEPSI garantissent sa sécurité en zone dangereuse.

Fabricant : Mettler Toledo

Sonomètre intégrateur

Conçu pour un usage intensif en extérieur comme en intérieur, le sonomètre intégrateur CA 1310 possède un insert trépied pour une utilisation fixe prolongée. D'une autonomie de 60 heures, il enregistre jusqu'à 64 000 points de mesure. Les résultats s'affichent simultanément sur l'écran sous forme numérique et bargraphe, avec horodatage. Une boule anti-vent pour l'extérieur et un microphone pouvant être déporté de 5 m complètent le tout.

Cet appareil contrôle l'impact du bruit dans les cas d'exposition professionnelle au bruit, des bruits de systèmes CVC, pour l'acoustique des bâtiments ou pour rédiger des constats de nuisances sonores. Deux types de mesure sont disponibles : instantanée (SPL) ou en niveau continu équivalent (Leq). Pour ce dernier, le temps d'intégration est paramétrable sur des périodes de 10 secondes à 24 heures.

Fabricant : Chauvin Arnoux

Système de vision 3D

La caméra intelligente In-Sight 3D-L4000 comporte une technologie de déplacement laser 3D. Elle comporte une optique brevetée à laser bleu pour limiter les reflets. Les utilisateurs capturent et traitent ainsi rapidement des images 3D de haute qualité lors d'inspections, de guidages et de jaugeages en ligne. Pour plus de précision, les outils de vision peuvent être placés directement sur une image 3D réelle de la pièce.

L'interface intuitive de la feuille de calcul In-Sight permet de configurer et d'exécuter des applications 3D sans programmation ou traitement externe. Elle rationalise l'intégration en usine grâce à un ensemble de fonctions d'E/S et de communication. Présentée sous forme de 3 champs de vision calibrés en usine, elle est idéale pour les secteurs de l'alimentation, les boissons, l'emballage ou l'automobile.

Fabricant : Cognex

Capteurs instruments

Toute la gamme des capteurs instruments Cygnus est de base dotée de la fonction multi-échos et d'une garantie de mesure auto-vérifiée, même à travers des couches de protection comme la peinture ou l'epoxy, jusqu'à 20 mm d'épais. Le résultat indique l'épaisseur du substrat en éliminant la couche de protection. Les capteurs utilisent une sonde monocristalline qui assure un calcul d'épaisseur de grande précision.

La génération PLUS des capteurs instruments dispose d'une entrée pour sonde mono écho lorsque la surface externe ou interne est très corrodée. Un affichage du scan de la mesure, un seuil mini maxi avec alarme en cas d'écarts par rapport aux calculs théoriques ainsi qu'un contrôle du gain en manuel ou en automatique font partie des fonctions. La stabilité de la mesure (MSI Tm) est en outre indiquée.

Fabricant : Cygnus

Codeurs absolus multitours

Combiné à des servomoteurs C.C sans balai, le codeur absolu magnétique AEMT-12/16 L fournit des informations d'angle absolu avec une résolution multitours préréglée de 16 bits (65536 tours) et une résolution monotour de 12 bits (4096 pas) pour la commutation, le contrôle de la vitesse mais aussi celui du mouvement. Ces données de position sont consultables par une interface SSI avec le protocole BiSS-C.

Avec un « Line Driver », l'interface est conçue différemment et basée sur le standard RS422. L'unité moteur/codeur se positionne jusqu'à 5 mètres du contrôleur. Une commutation sinusoïdale est envisageable, tout comme un fonctionnement très efficace du moteur avec une ondulation minimale du couple. En plus d'une alimentation principale, le codeur peut se connecter à une batterie de secours.

Fabricant : Faulhaber

Caméra non refroidie pour thermographie

La caméra non refroidie FLIR GF77 est utilisée pour la détection des gaz et les inspections par thermographie dans les secteurs de la pétrochimie, la production et la distribution d'électricité, le transport et la distribution de gaz naturel, l'agroalimentaire et la sécurité publique. En plus des gaz habituels, elle visualise l'hexafluorure de soufre, l'ammoniac et l'éthylène. La série GF77 offre également des plages de mesure de températures plus élevées, de -20°C à +500°C, et une amélioration des inspections/rapports grâce aux modules optionnels de FLIR Thermal Studio Pro, le logiciel de création de rapports avancés et FLIR Route Creator, la fonction embarquée de routine d'inspection.

Cette dernière planifie à l'avance l'itinéraire de vérification d'équipements sur chaque site. La série propose deux types d'objectifs, LR et HR, avec un champ de vision de 25° standard ou téléobjectif 6°. L'objectif LR est équipé d'un filtre spécial 7-8,5 µm intégré pour visualiser le méthane, le protoxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le R-134a et le R-152a. Le filtre HR sélectionne la longueur d'onde de 9,5 à 12 µm pour détecter l'hexafluorure, l'ammoniac et l'éthylène.

Fabricant : FLIR Systems