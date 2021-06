[Nouveaux produits] Marquage par gravure électrique, imprimantes grand format, pistolet ergonomique de marquage... La sélection mensuelle d'équipements de production

15 jours gratuits et sans engagement

Marquage par gravure électrique

Ce graveur électrique de marquage ME-E identifie les cartes électroniques lors du processus de fabrication. Facile à mettre en œuvre, il se compose d’un réceptacle, d’un transformateur de tension détachable non destructif et d’une fiche de raccordement électrique pour faciliter l’entretien. Il fonctionne dans la plage de température +10° à +60°C et est compatible électriquement avec les systèmes de tests traditionnels. Créé comme une unité interchangeable compacte, il entraîne un gain significatif d’espace. Son positionnement précis assure une parfaite flexibilité d’utilisation. En accessoire, un insert d’adaptation est conseillé pour une installation dans un alésage fileté de M12x1.

Fabricant: Ingun