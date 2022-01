[Nouveaux produits] Isolateur numérique rapide, microprocesseur RZ/V d’entrée de gamme... La sélection mensuelle de produits électroniques

Microprocesseur RZ/V d’entrée de gamme

Destiné aux applications d’entrée de gamme exploitant l’intelligence artificielle, le microprocesseur de la série RZ/V intègre l’accélérateur exclusif DRP-AI (processeur à reconfiguration dynamique). Partageant plusieurs fonctions de son prédécesseur, le RZ/V2M, comme son efficacité énergétique, le RZ/V2L comporte une architecture à base de cœurs ARM Cortex-A55 (1,2 GHz et double ou simple cœur) et Cortex-M33, des fonctions graphiques 3D et un codec vidéo H.264. Le DRP-AI fournit des fonctions dédiées à l'intelligence artificielle et au traitement d’image. Des applications de vision basées sur l’IA sans processeur de signal d’image externe peuvent ainsi être mises en œuvre. De plus, l’efficacité énergétique élimine le besoin de dissipateur thermique ou de ventilateurs. La compatibilité avec les boîtiers et les broches du microprocesseur à usage général RZ/G2L permet de migrer facilement vers le RZ/V2L et d’ajouter des fonctions supplémentaires.

Fabricant : Renesas