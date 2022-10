[Nouveaux produits] Isolant réflecteur primé ou bas carbone pour béton, isolation durable pour soubassements... La sélection mensuelle de composants du BTP

Isolant réflecteur primé

Lauréat du label d’excellence Janus, qui récompense un design innovant et écoresponsable, Hybris est un isolant alvéolaire qui combine le confort thermique, l’isolation phonique et l’étanchéité à l’air des constructions. Composée de films qui réfléchissent 95% de la lumière infrarouge, la structure empêche la pénétration de la chaleur et intègre une fonction de pare-vapeur qui évite l'ajout d'une membrane supplémentaire.

Léger et stable, l'isolant réflecteur conserve ses caractéristiques initiales tout au long de sa durée de vie. Utilisant des matières non irritantes (absence d’allergènes, de liants chimiques, ou de composés organiques volatiles), il contribue à la qualité d’air au quotidien. Sa pose est facile et rapide. Hybris est entièrement recyclable.

Fabricant: Actis

Tuiles rouges solaires universelles

