[Nouveaux produits] Imprimantes d’étiquettes industrielles, serrures à haute résistance... La sélection mensuelle d'équipements généraux

Imprimantes d’étiquettes industrielles

Appelée TJ, la gamme d’imprimantes d'étiquettes du japonais Brother s’adresse notamment aux professionnels de l’industrie et de la logistique. Conçues pour assurer plus de 1 000 impressions quotidiennes (expédition, palette, conformité…), les huit références répondent aux besoins de cadences élevées. Le fabricant indique des vitesses allant jusqu'à 14 pouces par seconde (ips) et une qualité d’impression jusqu’à 300 dpi. De quoi garantir clarté et lisibilité.