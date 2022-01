[Nouveaux produits] Étiquettes de sécurité, mini-caisson à vide... La sélection mensuelle de produits logistique et emballage

Étiquettes de sécurité

Afin de protéger les pièces automobiles d'origine, le fabricant lance PROriginal, une étiquette inviolable. Le sceau de sécurité est placé sur le dessus et le côté de la boîte et doit être cassé pour accéder à la pièce. Une bandelette à retirer, révèle un code de sécurité unique qui certifie l'origine de la pièce. Un QR code et un code à 12 chiffres sont envoyés au consommateur qui doit les saisir sur un site web dédié pour l'authentification.