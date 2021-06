[Nouveaux produits] Eclairage désinfectant, cutter écoresponsable, gants anti-virus... La sélection mensuelle d’équipements généraux

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Proposée en format dalle, suspension ou encastré, la LOD du fabricant ILightYou désinfecte à 90% une pièce de 15 m3 en 90 minutes environ, sans risque pour ses occupants.

Eclairage désinfectant

La LOD (Light Of Disinfection) associe un système de lumière (LED) à une technologie de désinfection basée sur les LED UV-C. Proposée en format dalle, suspension ou encastré, la solution désinfecte à 90% une pièce de 15 m3 en 90 minutes environ, sans risque pour ses occupants. Avec le même résultat, la version dalle élimine virus et bactéries dans une pièce de 12 m3 en 60 minutes. Avec son innovation, le distributeur et fabricant de luminaires fait d’une pierre deux coups. Il utilise les points d'alimentation électrique pour coupler la fonction éclairage avec un système de désinfection de l'air.

Un système de ventilation aspire l’air ambiant et le fait passer dans un tube où il est exposé à des rayons UV-C. En fin de circuit, l’air ressort considérablement purifié et débarrassé des potentiels virus ou bactéries. Dans le cas du modèle LOD-Air en suspension, la désinfection s’effectue à l'intérieur du boîtier hermétique par renouvellement d'air dans la colonne. L'offre de l’entreprise combine le matériel et un abonnement de 29 à 35 euros HT / mois (sur 37 mois) selon l’équipement, qui inclut la maintenance de la deuxième et de la troisième année.

Fabricant: IlightYou

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]