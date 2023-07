[Nouveaux produits] Disque dur de surveillance, mémoires flash sécurisées, system-on-Module... La sélection mensuelle de matériels informatiques

Vidéoconférence tout-en-un

Plug and play, Iris est dédié à la visioconférence. Il se connecte à un PC via un simple port USB. Il comprend une caméra haute définition 4K à 60 images par seconde, quatre micros avec une portée de cinq mètres et un haut-parleur. Iris convient aux réunions de deux à huit personnes. Un mode « participant » sélectionne une vue grand-angle à 120° affichant toutes les personnes à l’écran tandis qu’un mode « speaker » zoome sur la personne qui parle. Plusieurs technologies sont intégrées pour améliorer la qualité de la communication. L'une pour détacher la voix de l'environnement sonore, l'autre pour réduire les bruits.

Fabricant : Trust

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]