[Nouveaux produits] Disjoncteurs communicants, connecteurs industriels, servomoteurs avec bus CAN... La sélection de produits électrotechniques

Modules de sécurité pour automates compacts

Le spécialiste de l’automatisation Mitsubishi Electric complète les capacités des automates programmables de la gamme Melsec i-QF en ajoutant des modules destinés à simplifier la mise en œuvre d’applications de sécurité de niveau SIL3/PLe. Déclinés en un module de sécurité principal et en une extension d’entrée, ces composants référencés se connectent directement aux automates FX5U ou FX5UC.

Ces derniers peuvent effectuer du contrôle-commande classique et de sécurité en simultané. À l’avant du module, un commutateur rotatif propose neuf types de programmes intégrés, évitant tout téléchargement ou développement de code. La visualisation est facilitée grâce au serveur web de l’automate permettant la surveillance de l’état des systèmes de contrôle standard et de sécurité. Simplifié aussi, le branchement des modules ne nécessite aucun câblage supplémentaire. La rapidité de raccordement, la résistance aux vibrations et la réduction des opérations de maintenance est assurée par la technologie de bornes à ressort.

Fabricant : Mitsubishi Electric

