[Nouveaux produits] Convertisseur catalytique pour applications critiques, operculage de précision, fraisage surfacique de matériaux pollués... La sélection mensuelle des équipements de production

Convertisseur catalytique pour applications critiques

Afin de garantir une meilleure qualité d’air comprimé dans les processus de production, le Bekokat iCC réduit et contrôle en continu la quantité d’huile résiduelle à l’intérieur du flux d’air. Certifié TÜV et validé par des instituts indépendants, il atteint une teneur de 0,003 mg/m³, dépassant la spécification de classe 1 de la norme ISO 8573-1. La technique de catalyse correspond à la transformation, par oxydation totale, des hydrocarbures en dioxyde de carbone et en eau. Grâce à une température de traitement supérieure à 150°C, il purifie l’air en détruisant germes et bactéries, ainsi que les virus vivants.

Cette solution autonome s’intègre facilement dans les installations existantes, en aval du compresseur ou au point d’utilisation de l’air comprimé. Elle se présente comme un système économique et écologique, avec un condensat propre et un système de récupération de chaleur. L’unité de commande avec afficheur est intuitive et disponible en plusieurs langues. La fonctionnalité de connexion réseau de type Modbus facilite une intégration en mode supervision centralisée. Les états de fonctionnement sont signalisés par plusieurs LED couleur.

Fabricant : Beko Technologies

