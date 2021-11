[Nouveaux produits] Convertisseur A/N de précision, supports de composants, connecteurs carte à fils... La sélection mensuelle de produits électroniques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Grâce à son architecture, le convertisseur AD7134 du fabricant Analog Device possède une fonction anti-repliement inhérente jusque 102 dB et ne nécessite pas de filtre externe.

Convertisseur A/N de précision à 4 voies, 24 bits, 1,5 Méch/s

Une chaîne d’acquisition rapide et de précision nécessite beaucoup de soin dans la conception des circuits d’entrée : filtre anti-repliement de spectre et circuit d’attaque du convertisseur analogique-numérique (impédance d’entrée capacitive du convertisseur). Grâce à son architecture, le convertisseur AD7134 possède une fonction anti-repliement inhérente jusque 102 dB et ne nécessite pas de filtre externe. Il présente une impédance d’entrée résistive qui facilite l’attaque. Ses quatre voies à 24 bits fonctionnent de 10 éch/s à 1,5 Méch, un filtre numérique (SINC6 à faible latence et FIR à phase linéaire) est intégré.

Offrant une plage dynamique de 108 dB à 374 kéch/s, l’AD7134 présente une dérive de décalage de 0,7 µV/°C et une dérive de gain de 2 ppm/°C typ. seulement. Avec une distorsion harmonique de -120 dB (typ.), il convient idéalement aux mesures en courant alternatif, de vibrations et acoustiques. Son fonctionnement asynchrone (ASRC) simplifie la synchronisation entre plusieurs composants. Fourni en boîtier LFCSP de 8 x 8 mm à 56 contacts et nécessitant peu de composants externes, il permet d’économiser 60 composants passifs et 5 composants actifs et réduit d’autant l’empreinte sur la carte.

Fabricant : Analog Devices

Supports de composants

