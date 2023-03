[Nouveaux produits] Connecteur pour batteries stationnaires, système de surveillance du courant, électrovanne miniature à 3 voies... La sélection mensuelle de produits électrotechniques

Connecteur pour batteries stationnaires

Destiné aux installations de stockage d’énergie, le connecteur unipolaire Han S raccorde les batteries stationnaires. L’embase mâle se fixe sur la batterie alors que le connecteur femelle coudé, serti sur un câble de 16 à 50 mm2 et orientable à 360 degrés, s’adapte aux différentes possibilités d’assemblage dans un minimum d’espace. Un détrompage mécanique, associé à un code couleur, interdit les erreurs de connexion. La protection au toucher des contacts électriques complète la sécurité. Le Han S est conforme aux normes IEC 61984 et UL 1977 concernant les connecteurs et aux normes UL 1973, UL 9540 et UL 4128 pour le stockage et les batteries.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]